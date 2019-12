Bayern, ambitions européennes ?

Septième et à sept points de la tête en Bundesliga, le Bayern Munich vient d'envoyer le meilleur bilan jamais réussi en phase de groupes de Ligue des champions. Et si le Rekordmeister profitait du marasme à la maison pour aller chercher l'Europe ?

Un Flick et des chiffres

Face à Tottenham, le Bayern peut rentrer dans un cercle très fermé

Et de six qui font six. En prenant ses 16, 17et 18points face à Tottenham, le Bayern est devenu le sixième club de l'histoire de la Ligue des champions à rentrer unen phases de poules, après le Milan, Paris, le Spartak Moscou, le Barca et le Real, deux fois. Un détail pour vous ? Pas pour les Bavarois. Parce que ce six sur six européen contraste avec la septième place qu'occupent les hommes de Hansi Flick en Bundesliga, derrière Friboug ou Leverkusen, reversé en Ligue Europa ce mercredi soir. C'est simple, le Bayern n'avait plus connu la victoire depuis sa visite sanglante au Marakana de Belgrade (0-6). Entre ces deux sorties victorieuses, deux défaites face au(1-2) et à Gladbach (2-1) qui ont envoyé leà sept points de la tête de la BuLi. D'où cette question : et si, cette saison, le Bayern n'avait pas intérêt à fairesur la C1 ?24 buts marqués, cinq encaissés, des peignées à l'Etoile Rouge (6-0) ou auxchez eux (2-7) et la meilleure différence de buts (19) devant Paris (15) et City (12) : les comptes sont très bons pour le Bayern dans cette campagne 2019-2020. Certes, ses concurrents n'avaient rien d'épouvantails, reste qu'en attendant, être le meilleur vainqueur de groupe de cette Ligue des champions ne peut pas être anodin. Cela s'appelle l'expérience, le talent ou les deux, sûrement pas la chance. Et c'est tranquillement posé sur leur matelas de confiance que les hommes d'Hans-Dieter Flick vont pouvoir suivre le tirage des huitièmes lundi prochain.D'ici là, Hansi sera toujours l'entraîneur du Bayern. Quelques heures avant la der' contre Tottenham, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com