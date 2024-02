Bayer contre Bayern : une affaire domestique

Ce samedi, le Bayer Leverkusen accueille le Bayern Munich pour un duel décisif dans la course au titre en Bundesliga. L’équipe de Xabi Alonso a une occasion en or de frapper un grand coup de poing sur la table du foot allemand. Mais ce choc ne sera qu'une étape du semi-marathon attendant les deux formations, et ce quel que soit le résultat.

C’est presque devenu une tradition allemande. Comme un vœu formulé naïvement après les fêtes, mais qui n’aboutit jamais vraiment. Chaque année à la mi-saison, une équipe émerge en Bundesliga avec l’espoir de mettre fin au règne sans partage du Bayern Munich, vainqueur des onze derniers titres. Et la même question se pose à chaque fois : cet impertinent outsider tiendra-t-il la cadence jusqu’au bout ? L’Union Berlin l’an passé, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund à plusieurs reprises : tous ont fini par craquer en seconde partie de saison face à la locomotive bavaroise. Mais cette année, le prétendant semble plus sérieux que d’habitude. Le Bayer Leverkusen a un rendez-vous ce samedi avec son histoire, pas réputée pour être des plus glorieuses jusqu’ici. En cas de victoire face au Bayern, les hommes de Xabi Alonso prendront cinq points d’avance sur leur adversaire direct, et s’envoleront ainsi à la tête du classement. À condition de ne pas se brûler les ailes trop vite.

Plein de buts et plein de blessures

Cette saison, le vent semble souffler vers l’ouest plutôt que vers la Bavière. Depuis le mois d’août, le Bayer Leverkusen marche sur tout le monde ou presque. Invaincu en championnat, en Coupe et en Europe, le club a inscrit la bagatelle de 90 buts en 30 matchs. Une moyenne de trois pions par rencontre, qui semble tout droit issue d’une partie de Football Manager tant elle semble surréaliste. Et quand il ne roule pas sur son adversaire, le Bayer a aussi été capable de décrocher des succès à l’arrache dans le temps additionnel, comme récemment face à Augsbourg (0-1) et Leipzig (2-3). La fameuse « chance du champion », comme certains raccourcis pourraient le laisser suggérer.…

Par François Linden pour SOFOOT.com