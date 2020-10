Bay (RN) ne "condamne pas du tout" les propos d'Eric Zemmour

Nicolas Bay le 2 octobre 2019 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

L'eurodéputé et membre du bureau exécutif du RN Nicolas Bay a déclaré vendredi qu'il ne "condamn(ait) pas du tout les propos" du polémiste Eric Zemmour, en faisant valoir son droit à la liberté d'expression.

"Il a le droit de dire la vérité, il a le droit d'exprimer une opinion. La liberté d'expression, c'est un bloc: si on défend Charlie, hé bien il faut défendre Zemmour. Moi je suis Charlie et je suis Zemmour", a déclaré M. Bay sur Sud Radio.

Le parquet de Paris a ouvert jeudi une enquête notamment pour "provocation à la haine raciale" contre Eric Zemmour qui avait estimé mercredi soir sur Cnews, dans un débat consacré à la question des mineurs isolés après l'attentat devant les ex-locaux de Charlie Hebdo: "Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent".

"Je ne condamne pas du tout les propos d'Eric Zemmour", a réagi Nicolas Bay vendredi. Ces propos ne sont "évidemment pas" un appel à la haine ou racistes, a-t-il ajouté, en assurant que le polémiste avait plaidé pour "appliquer le principe de précaution" en matière migratoire et n'avait "pas dit" que "tous" les migrants étaient "voleurs", "assassins", "violeurs".

Selon M. Bay, Eric Zemmour a voulu démontrer qu'"il y a un surcroît de délinquance et de criminalité lié à cette immigration notamment cette immigration clandestine et ces mineurs isolés qui pour la plupart ne sont ni mineurs ni isolés".

"Il a le droit de le dire, on a même le droit de pas être d'accord avec lui. Moi je pense que quand il dit que l'immigration, l'immigration clandestine, l'anarchie migratoire, provoque la délinquance et la criminalité en France, non seulement c'est vrai, mais c'est une évidence", a poursuivi Nicolas Bay.

"Mais je conçois que d'autres puissent nier la réalité et dire que c'est faux".

"Mais en revanche, ce qui est insupportable, c'est que quand quelqu'un dit ça aujourd'hui on dit on va le (traduire) devant les tribunaux, c'est-à-dire, en clair: il dit la vérité, il doit être exécuté", a-t-il tranché.

