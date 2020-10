So Foot • 06/10/2020 à 06:00

Bautista-Agut, une vie en sous-marin

Éliminé au troisième tour de Roland-Garros par Pablo Carreno-Busta (6-4, 6-3, 5-7, 6-4), Roberto Bautista-Agut s'est fait bercer par autre chose que le tennis lors de sa jeunesse. Recruté dans le centre de formation de Villarreal entre 1999 et 2002, la tête de série numéro 10 du tournoi préférait le football à son métier actuel. Mais un jour, il fallait trancher. Coup de rétro.

De La Cruz : "Roberto savait tirer dans le ballon avec une force et une précision redoutables"

À première vue, il apparaît difficile d'imaginer Roberto Bautista-Agut frustré au moment de constater sa progression sur le plan professionnel : finaliste du Masters de Shanghai en 2016, vainqueur du tournoi ATP de Dubaï en 2018, vainqueur du tournoi ATP de Doha, quart-de-finaliste de l'Open d'Australie, demi-finaliste à Wimbledon et vainqueur de la Coupe Davis avec l'Espagne en 2019, le tennisman se hisse parmi les meilleurs de sa discipline à maintenant 32 ans. Une consécration ? Pas vraiment., explique l'intéressé pour le magazineen août dernier.Et pour cause : Bautista-Agut avait tapé dans l'œil de Villarreal avant de définitivement taper dans la balle jaune.Originaire de Castellón de la Plana, le jeune Roberto joue au Castalia, club de son village situé au cœur de la communauté valencienne avec son père Joaquín, ancien joueur de l'équipe première de Villarreal, comme entraîneur particulier. Mais dès ses onze ans, le garçon franchit l'étape et intègre la pouponnière de Villarreal., se souvient Salva De La Cruz, ancien coéquipier de Bautista-Agut chez les U11 des(Jaunes, en VF).