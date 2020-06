Bauthéac : "À la douane, j'essaye de viser les mecs en espérant qu'ils suivent le foot "

En plein voyage pour rentrer en France, titre de champion de Chypre en poche, Éric Bauthéac s'est retrouvé contraint de passer une nuit dans l'aéroport de Francfort. Une mésaventure banale en apparence, mais dont l'origine remonte à presque dix ans. Alors à Dijon, le joueur s'est fait usurper son identité par un homme mondialement recherché pour terrorisme. Rien que ça. Une histoire incroyable dont le "vrai Bauthéac" n'a pris connaissance qu'en 2018. Récit.

"En général, ça se règle en 30-45 minutes dans le bureau des douaniers. Mais là, c'est la première fois qu'on me garde à l'aéroport sans me laisser sortir."

"J'arrive là-bas en me disant : "Putain, mais c'est une histoire de fou ! Mon visa ne passe pas alors que je suis juste Éric Bauthéac quoi. Footballeur professionnel, sans casier, père de famille. C'est bizarre.""

Ça va bien ! Je suis en France pour un mois avant de repartir à Nicosie pour la reprise. Le confinement s'est super bien passé. C'était un peu long car j'étais tout seul à Chypre. Mais je travaillais tous les jours donc ça a aidé à passer le temps.C'est vide ! Pour un aéroport comme Francfort, un des plus grands d'Europe, ça fait bizarre. J'avais de quoi faire des footings !En revanche on n'y dort pas, nuit blanche assis sur un siège... Ça ne m'était jamais arrivé. En général, ça se règle en 30-45 minutes dans le bureau des douaniers. Mais là, c'est la première fois qu'on me garde à l'aéroport sans me laisser sortir. Ádám Lang et Mickaël Panos qui voyageaient avec moi sont restés par solidarité. J'ai tenté d'expliquer que j'ai ce problème à chaque fois, en montrant ma plainte. Mais bon, les Allemands sont très droits. Ils ont douté de moi et ont pris Mickaël à part pour lui demander qui j'étais et se renseigner sur moi.Exactement. Mais à l'époque seule la police était au courant. Je ne l'ai appris qu'en rentrant d'Australie. Avant je n'avais joué qu'en France et quand on partait à l'étranger pour jouer l'Europe