Battue à domicile par l'Udinese, la Roma creuse son trou

Encore battue à domicile par l'Udinese, la Roma poursuit sa deuxième partie de saison cauchemardesque. Cinquième de Serie A à douze points de l'Atalanta Bergame et de la zone C1, la Louve ne devrait logiquement pas retrouver la C1. Rien d'immérité, au vu de ce qu'elle propose sur et en dehors du terrain.

Sept défaites en douze journées : C1 ou maintien ?

Si jamais elle échoue encore dans sa quête de titre face à l'inoxydable Juventus, la Lazio aura tout de même du mal à parler de saison ratée. Outre son exercice emballant, elle sevrait en effet se consoler en observant l'état lamentable de sa rivale et voisine qu'elle peut actuellement chambrer du haut de ses vingt points d'avance. Car en bas, la Roma baisse la tête et pleure en silence.En s'inclinant 2-0 à domicile contre l'Udinese (qui ne s'était plus imposée depuis neuf journées) à dix contre onze suite au carton rouge de son capitaine Diego Perotti (expulsé pour une semelle sur Rodrigo Becão, avant même la demi-heure de jeu), la Louve a continué de creuser son trou déjà bien profond. Désormais distancée de douze unités par une Atalanta Bergame au contraire en grande forme et de nouveau vainqueure (devant Naples), le cinquième de Serie A a lui-même éteint ses espoirs de Ligue des Champions.Quelques jours après avoir déçu à Milan (revers 2-0, une seule frappe cadrée), la Roma voit même sa cinquième position qualificative pour l'Europa League menacée par le Napoli. Impensable si on retourne au mois de décembre, lorsque laétait derrière alors que l'infirmerie romaine était pleine. Sauf qu'en 2020, le demi-finale