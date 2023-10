Battu par l’AZ Alkmaar, l’Ajax ne gagne toujours pas

La crise de A à Z.

Malgré le premier but de Branco van den Boomen, l’Ajax a subi la loi de l’AZ Alkmaar ce dimanche (1-2). Les Ajacides n’ont plus gagné depuis leur victoire contre Ludogorets (1-4) le 24 août, restant sur trois nuls et quatre défaites. Le milieu de l’AZ, Dani de Wit, a enfoncé le clou au micro d’ESPN en se disant « un peu choqué par le temps et l’espace » que l’Ajax a laissé à son équipe. Avec cinq points en six matchs, le géant reste seizième et virtuellement barragiste pour le maintien. Il compte deux matchs en moins que ses rivaux cependant. Le week-end dernier, la rencontre contre Waalwijk avait été stoppée en raison de la grave blessure d’Etienne Vaessen. On attendra le retour de la trêve pour l’effet van Gaal.…

QB pour SOFOOT.com