Batlles : « Je n'ai jamais entendu de la part de Christopher Galtier des propos discriminatoires »

L’ancien bras droit de Galtier monte au créneau.

Déjà soutenu publiquement par Franck Haise, Bruno Genesio et Antoine Kombouaré notamment, Christophe Galtier a également reçu le soutien de Laurent Batlles ce samedi. En conférence de presse, l’entraîneur des Verts a été très clair : « Déjà, c’est difficile de parler de ce dossier là quand on ne connait pas les tenants et les aboutissants. Ce que je peux dire, c’est qu’à titre personnel, en tant que capitaine, joueur et même adjoint de Christophe, je n’ai jamais entendu quoique ce soit de discriminatoire de la part de Christophe. Je ne vais pas en rajouter. » …

AL pour SOFOOT.com