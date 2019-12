Bâtir des métropoles aimables

Au sein d'une agglomération en pleine saturation, les promesses d'une ville du futur peinent à convaincre les Franciliens.

Des ronflants discours de début de chantier aux brochures idéales de concours d'urbanisme, les adjectifs se répètent en boucle d'un bout à l'autre du Grand Paris : la « ville de demain » sera verte, agile, inclusive, participative, abordable, mixte, intelligente, piétonne, cyclable, agricole... Qui pourrait s'opposer à pareil programme ? Mais qui osera y croire ? La « ville d'aujourd'hui » est à mille lieues des promesses de la métropole, les citadins le subissent tous les jours.

Logements inabordables qui renvoient les classes populaires et moyennes toujours plus loin en périphérie, transports absents ou saturés jusqu'à l'épuisement, zones résidentielles dénuées des commerces et des équipements qui devraient faire la ville, communes ravagées par la pauvreté quand d'autres concentrent les richesses, déséquilibre persistant entre des pôles d'emplois massivement concentrés à l'ouest quand leurs salariés vivent à l'est... Les maux du Grand Paris sont connus.

Réparer la ville

La construction du Grand Paris Express, ce super-métro censé donner une colonne vertébrale à la métropole, permettra-t-elle de réparer la ville ? Quand les tunnels progressent en sous-sol, les chantiers se multiplient en surface. Mais la ville modèle n'est pas au rendez-vous. Dans une étude parue fin novembre, l'Atelier parisien d'urbanisme (APUR) a disséqué 186 projets engagés autour des 35 gares censées ouvrir d'ici à 2025. Soit plus de 3 000 hectares d'opérations, pour construire 84 000 logements et 4,5 millions de mètres carrés de bureaux et autres activités.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr