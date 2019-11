Bâtiment : comment faire du déchet une ressource

Si plusieurs filières de recyclage sont aujourd'hui opérationnelles, le réemploi de matériaux reste, en revanche, un gisement encore largement inexploité.

Gravats, pierres, fenêtres en verre, parpaings, toits... Des tonnes de déchets s'entassent à Carrières-sous-Poissy (Yvelines), dans l'une des plus grandes décharges sauvages de France. C'est sur ce site très symbolique que Brune Poirson, la secrétaire d'Etat à la transition écologique, a réitéré sa promesse : le projet de loi relatif à l'économie circulaire, en cours de discussion à l'Assemblée nationale, limitera considérablement, à l'avenir, cette délinquance environnementale - une délinquance qui a pris, cet été, un tour dramatique avec la mort du maire de Signes (Vars), Jean-Mathieu Michel, percuté par un véhicule dont il voulait verbaliser les occupants, pour avoir abandonné leurs gravats au bord de la route.

Véritable fléau écologique et économique touchant tout le territoire, les décharges sauvages coûtent entre 350 et 420 millions d'euros chaque année aux communes en enlèvement et nettoyage. Pour lutter contre, le projet de loi prévoit l'enlèvement gratuit, par les déchetteries, des déchets des professionnels, à condition qu'ils soient triés par grands flux de matière (ferraille, bois, gravats...). De nouveaux centres de collecte et de tri seront aussi créés pour densifier le maillage territorial existant. Ce qui doit permettre d'améliorer la compétitivité des installations de recyclage, en les rapprochant des producteurs de déchets et des acheteurs potentiels. Car l'objectif premier de ce projet de loi consiste bien à accroître la valorisation des déchets.

