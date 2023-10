Baticle : « Ce qui m’intéresse ce n’est pas le statut mais le projet »

Mieux loti qu’au SCO Angers.

Arrivé avec les espoirs, en qualité d’adjoint de Thierry Henry, Gérard Baticle découvre une nouvelle fonction avec les Bleuets. Dans les colonnes du Parisien , celui qui a rencontré pour la première fois Thierry Henry à New York, raconte son arrivée et son association avec le champion du monde 1998. Contacté par Hubert Fournier et Marc Keller pour intégrer le staff, il avoue ne pas s’être soucié du fait d’être adjoint, « ce qui m’intéresse ce n’est pas le statut mais le projet » , leur aurait-il ainsi répondu. Avec Henry, il a passé du temps « pour apprendre à se connaître plus en tant qu’hommes et professionnellement par rapport aux idées », tandis qu’il veille essentiellement à « décharger Thierry au maximum de tâches qui peuvent lui prendre de l’énergie et qui ne sont pas cruciales par rapport à l’équipe ».…

JF pour SOFOOT.com