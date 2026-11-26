Bataille à Bruxelles sur le budget et l'aide à l'Ukraine

Les dirigeants de l'UE vont batailler jeudi et vendredi sur le futur budget européen et l'aide à l'Ukraine, sans espoir d'accord à ce stade ( AFP / Nicolas TUCAT )

Ultimatum de Macron, gros coup de pression de Merz, avec Le Pen en embuscade : les dirigeants de l'UE vont batailler jeudi et vendredi sur le futur budget européen et l'aide à l'Ukraine, sans espoir d'accord à ce stade.

Les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept se retrouvent à Bruxelles pour un sommet extraordinaire censé débloquer les très âpres discussions sur le futur budget de l'Union européenne.

Fixé au départ à 2.000 milliards d'euros pour sept ans (2028-2034), il a déjà été revu plusieurs fois à la baisse, la dernière version présentée samedi intégrant un coup de rabot de plus de 200 milliards d'euros.

Une nouvelle mouture censée aider les 27, très divisés, à s'entendre avant la fin de l'année, pour éviter que les négociations se télescopent avec la cascade d'élections prévues l'an prochain dans l'UE, dont la présidentielle en France.

Peine perdue : les pays sont toujours très éloignés d'un accord et personne ne s'attend à des progrès tangibles dans les négociations.

Le combat de Macron sur la PAC

"Ce sommet n'est pas un moment de convergence, c'est un sommet pour montrer les différences" et donc "destiné à l'échec", estime un diplomate européen qui a requis l'anonymat.

Sur ce dossier, deux camps s'opposent.

Il y a d'un côté les partisans d'un budget ambitieux -- on retrouve ici la France d'Emmanuel Macron, mais aussi des pays comme la Pologne, l'Italie ou l'Espagne qui réclament plus de fonds, que ce soit pour l'agriculture ou la cohésion sociale et territoriale.

Il y a de l'autre les "frugaux", emmenés par l'Allemagne de Friedrich Merz, la Suède ou les Pays-Bas, qui réclament des coupes massives, et que priorité soit donnée à d'autres chantiers, comme la défense ou la lutte contre l'immigration.

Sur le dossier explosif de la politique agricole commune, très sensible en France, Emmanuel Macron s'est dit prêt au combat.

Le dirigeant français s'est engagé à se battre pour que "pas un euro ne manque", par rapport à "son enveloppe actuelle".

Plusieurs centaines d'agriculteurs ont d'ailleurs prévu de manifester jeudi à Bruxelles pour défendre ces financements.

Le chef de l'Etat français a posé un ultimatum, prévenant qu'il se retirerait des discussions si un accord sur le budget n'était pas trouvé lors du prochain sommet européen, mi-décembre.

Une manière de mettre la pression sur ses partenaires, alors que la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, qui menace de sabrer dans la contribution française à l'UE, caracole en tête des sondages pour l'élection présidentielle prévue au printemps.

Mais l'Allemagne pose elle aussi ses conditions.

Le chancelier Friedrich Merz a annoncé qu'il conditionnerait tout accord budgétaire à la participation "sans exception" des 27 pays de l'UE au financement de l'Ukraine.

Pas de "potion magique"

Une attaque directe contre la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, réticents à aider financièrement Kiev.

Du "chantage", a protesté le Premier ministre slovaque, Robert Fico.

L'Ukraine est liée aux discussions sur le budget européen car celui-ci inclut 100 milliards d'euros supplémentaires pour Kiev.

Même la taxe sur les géants du numériques proposée samedi pour gonfler les recettes de l'UE, censée rapporter au moins 5 milliards d'euros par an, suscite elle aussi des critiques. "Les potions magiques, ça n'existe que dans Astérix et Obélix", a raillé un autre diplomate européen.

"Nous espérons qu'une convergence se dessinera d'ici la fin de la semaine", a cependant espéré un responsable du gouvernement allemand.

En revanche, les dirigeants devraient trouver un terrain d'entente sur un sujet très différent : les nominations à la Banque centrale européenne (BCE).

Ils devraient adouber, sauf énorme coup de théâtre, le candidat espagnol Pablo Hernandez de Cos, pour succéder à la française Christine Lagarde, qui quittera début février la présidence de l'institution.

L'Espagnol est en effet soutenu par Paris et Berlin, les deux poids lourds de la zone euro, au détriment du Néerlandais Klaas Knot.

Et ils devraient valider en même temps l'arrivée d'un tandem franco-allemand, Laurence Boone et Markus Brunnermeier, au sein du directoire de l'institution monétaire.