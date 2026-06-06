Bastia tient son nouvel entraîneur

L’homme du renouveau ? Après une saison cata, marquée par deux entraîneurs (Benoît Tavenot et Réginald Ray), un intérimaire (Michel Moretti), une fronde des supporters, plusieurs incidents et terminée à l’avant-dernière place de Ligue 2, Bastia officialise le nom de son nouvel entraîneur. Laurent Peyrelade débarque en Haute-Corse .

Mission remontée

L’objectif du récent coach d’Agde, en National 3, est simple : « replacer l’équipe sur une dynamique ascendante en Ligue 3, » ainsi que l’indique le club dans un communiqué. Il s’est engagé pour deux saisons . Peyrelade a déjà connu une montée : sous ses ordres, Rodez a fait l’ascenseur jusqu’à la Ligue 2. C’était en 2019. Le technicien français de 56 ans a aussi entraîné Versailles et Grenoble, avec moins de réussite.…

UL pour SOFOOT.com