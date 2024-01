Bastia fait chuter Angers, Guingamp, Rodez et le Paris FC reviennent dans la course

2024 débute en mode diesel, en Ligue 2.

Quelques heures après le nul vierge entre Saint-Étienne et Laval, le premier multiplex de l’année a pris son temps pour distiller un beau spectacle. Leader en pleine bourre, Angers a d’abord coulé sur la pelouse de Bastia : le Sco s’est ainsi fait surprendre par Florian Bianchini et Migouel Alfarela, bien aidés à chaque fois par Benjamin Santelli (2-0) . Grenoble a quant à lui longtemps cru réaliser la belle opération en menant de deux buts face à Dunkerque, avant de subir la superbe demi-volée de Christian Junior Senneville et l’égalisation de l’espoir Aïman Maurer (2-2) . De son côté, le Paris FC a été porté par l’inévitable Alimani Gory face à Annecy (2-1) et croit de plus en plus au top 5.…

TB pour SOFOOT.com