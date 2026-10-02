Bastia cale encore à domicile

Bastia 1-1 Orléans

Buts : Mélières (66 e ) pour Bastia // Legendre (87 e ) pour Orléans

Quand ça ne veut pas. Incapable de gagner dans son stade Armand-Cesari depuis le début de la saison, Bastia a cru enfin sortir la tête de l’eau avant de se faire rejoindre en fin de match par Orléans (1-1). Sur une pelouse dans un triste état, le spectacle a mis du temps à démarrer ce jeudi soir en match avancé de la 9 e journée de Ligue 3. Il a fallu attendre un beau tir croisé de Cléo Mélières (1-0, 66 e ) pour que les locaux fassent trembler les filets et pensent enfin briser la série de quatre matchs sans victoire à domicile. Mais tout a basculé dans les dernières minutes.…

TM pour SOFOOT.com