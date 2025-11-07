Basketball-Parker lance sa carrière d'entraîneur avec l'équipe de France U17

L'ancienne star du basket français Tony Parker va lancer sa carrière d'entraîneur en prenant la tête de l'équipe de France masculine des moins de 17 ans, a annoncé vendredi la Fédération française de basket-ball (FFBB).

Le quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs (2003, 2005, 2007 et 2014) avait annoncé fin août sa volonté de se tourner vers le coaching, six ans après avoir pris sa retraite sportive.

"J'ai vraiment hâte de commencer. L'équipe de France, c'est quelque chose qui me tient à coeur. Elle a toujours été très importante dans ma vie", a-t-il confié à L'Equipe. "Je suis content de pouvoir commencer ma carrière de coach avec l'équipe de France. Pour moi, c'est tout un symbole."

Désormais âgé de 43 ans, "TP" a notamment été champion d'Europe en 2013 avec les Bleus.

"J'ai été un pionnier en tant que joueur et j'aimerais amener ma petite pierre à l'édifice pour les coaches français. J'ai envie de faire la promotion du basket français. Je l'ai toujours faite. Si ça peut mettre un coup de lumière sur la formation française, tant mieux", a-t-il poursuivi.

Le MVP des finales NBA 2007, intronisé en Hall of Fame en 2023, devra mener l'équipe de France des moins de 17 ans lors de la Coupe du monde de la catégorie, du 27 juin au 5 juillet 2026 à Istanbul (Turquie).

