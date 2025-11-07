 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Basketball-Parker lance sa carrière d'entraîneur avec l'équipe de France U17
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 15:35

L'ancienne star du basket français Tony Parker va lancer sa carrière d'entraîneur en prenant la tête de l'équipe de France masculine des moins de 17 ans, a annoncé vendredi la Fédération française de basket-ball (FFBB).

Le quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs (2003, 2005, 2007 et 2014) avait annoncé fin août sa volonté de se tourner vers le coaching, six ans après avoir pris sa retraite sportive.

"J'ai vraiment hâte de commencer. L'équipe de France, c'est quelque chose qui me tient à coeur. Elle a toujours été très importante dans ma vie", a-t-il confié à L'Equipe. "Je suis content de pouvoir commencer ma carrière de coach avec l'équipe de France. Pour moi, c'est tout un symbole."

Désormais âgé de 43 ans, "TP" a notamment été champion d'Europe en 2013 avec les Bleus.

"J'ai été un pionnier en tant que joueur et j'aimerais amener ma petite pierre à l'édifice pour les coaches français. J'ai envie de faire la promotion du basket français. Je l'ai toujours faite. Si ça peut mettre un coup de lumière sur la formation française, tant mieux", a-t-il poursuivi.

Le MVP des finales NBA 2007, intronisé en Hall of Fame en 2023, devra mener l'équipe de France des moins de 17 ans lors de la Coupe du monde de la catégorie, du 27 juin au 5 juillet 2026 à Istanbul (Turquie).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emiliano Martínez déclassé par Unai Emery à Aston Villa
    Emiliano Martínez déclassé par Unai Emery à Aston Villa
    information fournie par So Foot 07.11.2025 15:41 

    « Dibu » perd le brassard. Ce jeudi soir, Aston Villa est allé s’imposer dans le match sous tension face au Maccabi Tel Aviv (2-0). Alors que le capitaine titulaire John McGinn n’était pas sur le terrain, le coach Unai Emery a donné le brassard à son défenseur ... Lire la suite

  • ( AFP / FRANCK FIFE )
    France: le nombre de défaillances d'entreprises remonte légèrement fin septembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.11.2025 15:37 

    Le nombre de défaillances d'entreprises cumulé sur douze mois en France a légèrement augmenté à 68.227 à fin septembre par rapport à fin août (67.712 selon des données révisées), a indiqué vendredi la Banque de France. Cette remontée des défaillances, qui comprennent ... Lire la suite

  • L’idée de Manuel Pellegrini qui veut révolutionner le football
    L’idée de Manuel Pellegrini qui veut révolutionner le football
    information fournie par So Foot 07.11.2025 15:35 

    Kobe se retourne dans sa tombe. Après la victoire tranquille du Betis face à Lyon (2-0) en Ligue Europa , Manuel Pellegrini a lâché une petite bombe réglementaire : il veut importer une règle du basket pour rendre le football « plus dynamique » . Rien que ça.… ... Lire la suite

  • Catherine Vautrin, ministre des Armées, à Sibiu (Roumanie), le 30 octobre 2025. ( AFP / OVIDIU MATIU )
    Scaf : la France appelle à accélérer le programme malgré les tensions
    information fournie par Boursorama avec Media Services 07.11.2025 15:33 

    En déplacement à Madrid ce vendredi, la ministre des Armées a souligné l'"urgence" de faire aboutir le programme d'avion de combat européen (Scaf), freiné par des désaccords entre indutriels. "Il est logique que les trois pays puissent travailler ensemble et que ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank