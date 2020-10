Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Basketball : la Jeep ELITE et la Pro B suspendus le week-end prochain Reuters • 28/10/2020 à 23:23









Basketball : la Jeep ELITE et la Pro B suspendus le week-end prochain par Florian Burgaud (iDalgo) Le basket professionnel français se met sur pause ! Sitôt l'annonce du reconfinement de la France effectuée par le Président de la République Emmanuel Macron à l'occasion d'une allocution diffusée à 20 heures ce mercredi soir, le Comité Directeur de la Ligue nationale de basket (LNB) s'est réunie et à pris la décision de reporter la journée de Jeep ELITE et de Pro B qui devait se dérouler le week-end prochain. « Le Comité Directeur prendra une décision pour les journées prévues en novembre dès que le Gouvernement aura apporté les précisions complémentaires aux déclarations du Président sur le sport professionnel », est-il précisé dans le communiqué. Le huis clos, qui devrait être la norme pour le sport professionnel, est effectivement un problème pour les sports de salles très dépendants des recettes billetteries.

