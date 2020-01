Basketball : David Stern, l'ancien patron star de la NBA, est mort

Il avait fait de la National Basket Association (NBA) une marque internationale. L'homme d'affaires et avocat américain David Stern, ancien commissaire de la NBA pendant trente ans, est décédé mercredi des suites d'une hémorragie cérébrale, selon la presse américaine.David Stern était réputé pour avoir popularisé la NBA entre les années 1980 et 2000. C'est notamment sous sa direction que la NBA féminine s'est créée et que les rangs masculins se sont grossis de sept équipes supplémentaires, relate le site spécialisé ESPN.L'ancien commissaire a également connu les périodes dorées de la NBA, avec les règnes des basketballeurs stars Michael Jordan et LeBron James. Il avait aussi permis la participation d'une équipe composée des meilleurs joueurs de basketball américains, surnommée « Dream Team », aux Jeux olympiques de 1992. Il avait quitté son poste en 2014 après trente ans de direction. NBA Commissioner Adam Silver statement regarding the passing of NBA Commissioner Emeritus David J. Stern pic.twitter.com/aW4WbxFQED-- NBA (@NBA) January 1, 2020 « Comme toute légende de la NBA, David était doté de talents extraordinaires, mais avec lui, on revenait toujours aux fondamentaux : la préparation, l'attention aux détails, et beaucoup de travail », a réagi mercredi son successeur, Adam Silver dans un communiqué délivré par la NBA.« En l'espace de 30 ans, il a propulsé la NBA au rang global. Il a lancé des partenariats médias et marketing bouleversants, des projets digitaux et des programmes sociaux qui ont popularisé le basketball auprès de milliards de personnes dans le monde entier », poursuit-il.« Grâce à David, la NBA est une marque internationale, ce qui fait de lui un des plus grands commissaires de tous les temps mais aussi l'un des hommes d'affaires les plus influents de toute une génération », ajoute Adam Silver. L'ancien avocat avait été hospitalisé à la mi-décembre après une ...