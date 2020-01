Basket : Vincent Collet écarté de Strasbourg

C'est la défaite de trop ! Les dirigeants du club de Strasbourg -actuellement 11e de la Jeep Elite - ont annoncé dans la soirée de samedi, après le revers contre Orléans (77-80), qu'ils se séparaient de Vincent Collet. Le sélectionneur de l'équipe de France était coach du club depuis 2011 - avec une pause de quelques mois en 2016. Durant cette période, le club a atteint la finale du championnat à 5 reprises entre 2013 et 2017 sans jamais remporter le titre. Le technicien savait déjà qu'il ne serait pas conservé à l'issue de son contrat qui se terminait à la fin de la saison. Mais cette défaite contre le promu Orléans, la dixième de suite toutes compétitions confondues, a accéléré le processus. Vincent Collet remplacé par Lassi Tuovi sur le banc de la @sigstrasbourg https://t.co/Ir01WInPL3 pic.twitter.com/O8bIWEsH4p-- SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) January 25, 2020 « Je suis empreint d'une grande tristesse aujourd'hui, indique Martial Bellon, président de Strasbourg dans le communiqué. J'aurais aimé que cette discussion avec Vincent n'ait jamais eu lieu. Cette décision a été difficile et douloureuse à prendre après 9 années de collaboration fructueuse. Depuis plusieurs semaines, nous avons laissé à Vincent la possibilité de redresser la barre, conformément aux valeurs du club. Je suis soulagé que cet échange ait été très digne et que Vincent ait compris que cette décision était devenue inéluctable. J'espère que les supporters ne resteront pas sur ces dernières impressions mais garderont plutôt en mémoire tout ce qu'il a apporté au club pendant ces 9 années au cours desquelles il a porté très haut les couleurs de la SIG STRASBOURG en Championnat de France et en Coupe d'Europe. Le départ de Vincent est la conséquence des mauvais résultats mais pas l'unique cause. Les joueurs ne sont pas exempts de tout reproche. Je les verrai dès dimanche après-midi pour leur faire prendre ...