Basket : Parker célébré, Nanterre - Asvel reporté

On ne peut rien refuser à Tony Parker. Surtout quand l'intéressé, lui-même, prend les choses en main. Il y a quelques semaines, l'ancien capitaine des Bleus a directement appelé Pascal Donnadieu pour lui demander s'il était possible de décaler le match Nanterre - Asvel, initialement programmé ce week-end à l'occasion de la 8e journée de Jeep Elite. Demande acceptée par le coach nanterrien, qui officie auprès de Vincent Collet chez les Bleus. Le duel, remake de la dernière demi-finale des playoffs, se jouera finalement le mercredi 4 décembre, quatre jours avant l'attendu choc d'invaincus entre l'Asvel et le club de Boulogne-Levallois présidé par Boris Diaw. Voir cette publication sur Instagram Le Meilleur. #MerciTony Une publication partagée par San Antonio Spurs (@spurs) le 29 Oct. 2019 à 6:50 PDT La raison de ce report est simple. Parker, actuel président-propriétaire de l'Asvel et néo-retraité des parquets, sera célébré ce week-end à San Antonio, où il a joué 17 saisons et tout gagné. Son maillot des Spurs, avec le célèbre numéro 9 au dos, sera définitivement retiré lundi 11 novembre pour être accroché au plafond du AT & T Center de San Antonio. Une tradition dans le sport américain mais un privilège et une première dans l'histoire pour un joueur français. Pour cet événement, le quadruple champion NBA avec les Spurs a souhaité la présence de ses proches, une centaine d'invités est attendue, parmi lesquels de nombreux membres du club de l'Asvel dont son ami Gaëtan Muller (président délégué) ou ses frères TJ et Pierre (coachs au club). D'où sa demande auprès de Nanterre.Le maire de la ville texane a également annoncé sur son compter twitter que la journée de samedi serait la « Tony Parker Day ». I will proclaim Sat., Nov. 9, 2019 as "Tony Parker Day" in #satx during tomorrow's Council A-Session. The Spurs will retire Tony's #9 on Monday.Merci, ...