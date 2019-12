Basket : le All Star Game affiche encore complet à Bercy

Le rendez-vous est attendu avec impatience par tous les fans du basket. Ils ont une nouvelle fois répondu présent. Dimanche 29 décembre, l'AccorHotels Arena de Paris affichera, pour la 17e fois de suite, complet pour accueillir le All Star Game de la Ligue nationale de basket. Ainsi, 15 917 spectateurs exactement sont attendus pour la traditionnelle grande fête de fin d'année (ouverture des portes à 14h30). Au programme, le match entre les étoiles françaises et les « étrangères », et les nombreuses animations « made in NBA ». « A deux jours de l'événement, et même si nous n'en doutions pas, nous sommes ravis de pouvoir annoncer officiellement que nous jouerons à nouveau à guichets fermés, savoure Alain Béral, président de la Ligue nationale de basket-ball, dans un communiqué diffusé jeudi. L'engouement du All Star Game prouve que les spectateurs attendent avec impatience chaque année ce show exceptionnel. » J-null: SOLD OUT L'@AccorH_Arena affichera complet dimanche 29 décembre pour le All Star Game 2019 : @CatSteenkeste #ASG2019 pic.twitter.com/nbjXGHSKDv-- All Star Game LNB (@ASGLNB) December 27, 2019 La vente des billets pour ce rendez-vous s'est accélérée juste après la clôture de celle pour le NBA Paris Game, qui opposera les Milwaukee Bucks aux Charlotte Hornets le 24 janvier dans l'enceinte parisienne.Une forte délégation des Metropolitans A noter que de nombreux Franciliens seront présents au All Star Game. Les Metropolitans 92 de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) auront une forte délégation. Le coach Fred Fauthoux dirigera la sélection « monde » où il retrouvera le meneur Briante Weber, l'arrière Rob Gray et l'intérieur Vitalis Chikoko. Au concours à trois points, Bastien Pinault (Metropolitans) remettra son titre en jeu face, notamment, au Nanterrien Spencer Butterfield. De son côté, Isäia Cordinier (Nanterre) qui, gamin venait assister à l'événement avec son père dans les tribunes, ...