Basket : La petite frenchy « championne NBA » qui expose à Paris

Catherine Steenkeste (47 ans) a vécu son rêve américain. Elle en dévoile une partie lors d'une exposition photo, consacrée au mythique meneur de jeu des San Antonio Spurs Tony Parker, visible en extérieur sur les grilles du Square de la Tour Saint-Jacques (Paris IVe) jusqu'au 2 février. La Lilloise de naissance, domiciliée désormais à Paris, se trouvera également ce vendredi sur le parquet de l'AccorHotels Arena pour couvrir le premier match de saison régulière NBA à Paris entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks. Elle connaît le championnat de basket le plus prestigieux au monde sur le bout des doigts ! Catherine a, en effet, été photographe notamment pour les célèbres Lakers de Los Angeles et possède même une bague de Championne NBA ! Son patron Andrew D. Bernstein, photographe des équipes de Los Angeles, lui avait offert ce bijou en or portant l'inscription « Lakers world champions » après le titre obtenu par Kobe Bryant, Shaquille O'Neal et les autres en 2000. « Deux ans après, sur un shooting avec Tony Parker à San Antonio, j'avais croisé un de ses coéquipiers, Terry Porter. Il a aperçu ma bague et m'a dit : comment as-tu fait pour en avoir une ? Moi j'ai 40 ans et je cours après depuis de début de ma carrière, raconte-t-elle. Moi j'étais super fière de la porter car c'était le symbole et la reconnaissance de mon travail. » La bague de champion Nba offerte par les Lakers à Catherine Steenkeste/DR Après un premier passage au Texas d'un an et demi qui lui avait fait découvrir le basket et la photographie dans le sport, Catherine revient aux Etats-Unis en 1997. En Californie, cette fois-ci, avec un seul but : devenir photographe en NBA. A cette époque, elle cumule les petits boulots de voiturière, vendeuse de prêt-à-porter et serveuse tout en livrant quelques clichés de matchs NBA à des magazines français.Une rencontre avec le patron des Lakers a tout changé...Lors d'un match des Lakers au ...