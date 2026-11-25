La NBA a annoncé mercredi un programme d'investissement visant à mobiliser au moins 10 milliards d'euros en Europe pour la construction et la rénovation de salles de basket et des quartiers de divertissement environnants, alors qu'elle se prépare à lancer en 2027 une nouvelle ligue sur le Vieux continent.

La ligue nord-américaine de basket cite Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos (détenu par KKR), Blackstone, HPS Investment Partners, J.P. Morgan, Sixth Street et Stonepeak parmi les investisseurs mondiaux réunis.

La NBA précise que ce programme est distinct de son processus de sélection des investisseurs qui pourraient détenir des équipes de la future compétition européenne. Il vise plutôt à donner aux clubs et aux groupes d'actionnaires potentiels un accès à des capitaux à long terme, ainsi qu'à son savoir-faire dans le développement de salles modernes.

Ces projets s'inscrivent dans la volonté de la NBA de capitaliser sur le fort engouement du public européen pour le basket, en créant une compétition continentale commercialement puissante. La ligue discute depuis plusieurs mois avec des propriétaires et partenaires potentiels pour cette future compétition, en partenariat avec la Fiba.

UNE OPPORTUNITÉ IMPORTANTE

"Nous voyons une opportunité importante d'aider les clubs à développer des infrastructures qui s'appuient sur les traditions uniques du basket européen, tout en améliorant l'expérience des supporters et en attirant beaucoup plus d'événements en direct", a déclaré Adam Silver, le patron de la NBA, dans un communiqué.

La NBA indique que les projets pourraient s'étendre au-delà des salles, avec des logements, des bureaux, des restaurants, des commerces et des espaces publics. Les salles seraient conçues pour fonctionner toute l'année, en accueillant des concerts et d'autres événements en plus du basket.

L'échelle et le montage financier de chaque projet dépendront de l'économie locale, des partenaires et des opportunités de développement. La NBA s'attend à ce que les engagements de capitaux atteignent à terme plus de 10 milliards d'euros, à mesure que d'autres investisseurs rejoindront le groupe.

La NBA indique qu'elle va poursuivre les discussions avec les investisseurs, promoteurs et clubs intéressés tout en finalisant le projet.

(Reportage de Rory Carroll, version française Vincent Daheron)