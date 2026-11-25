Basket: La NBA annonce un programme d'investissement de €10 mds pour des salles en Europe

NBA : Washington Wizards - Toronto Raptors

25 novembre (Reuters) - La NBA a annoncé mercredi un ‌programme d'investissement visant à mobiliser au moins 10 milliards d'euros en Europe pour la ​construction et la rénovation de salles de basket et des quartiers de divertissement environnants, alors qu'elle se prépare à lancer en 2027 une nouvelle ligue sur le Vieux continent.

La ​ligue nord-américaine de basket cite Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos (détenu par KKR), Blackstone, HPS Investment Partners, J.P. Morgan, ​Sixth Street et Stonepeak parmi les investisseurs ⁠mondiaux réunis.

La NBA précise que ce programme est distinct de son processus de sélection ‌des investisseurs qui pourraient détenir des équipes de la future compétition européenne. Il vise plutôt à donner aux clubs et aux groupes d'actionnaires ​potentiels un accès à des ‌capitaux à long terme, ainsi qu'à son savoir-faire dans le ⁠développement de salles modernes.

Ces projets s'inscrivent dans la volonté de la NBA de capitaliser sur le fort engouement du public européen pour le basket, en créant une compétition continentale ⁠commercialement puissante. La ‌ligue discute depuis plusieurs mois avec des propriétaires et partenaires potentiels pour ⁠cette future compétition, en partenariat avec la Fiba.

UNE OPPORTUNITÉ IMPORTANTE

"Nous voyons une opportunité ‌importante d'aider les clubs à développer des infrastructures qui s'appuient sur les ⁠traditions uniques du basket européen, tout en améliorant l'expérience des supporters ⁠et en attirant ‌beaucoup plus d'événements en direct", a déclaré Adam Silver, le patron de la NBA, dans un communiqué.

La ​NBA indique que les projets pourraient s'étendre ‌au-delà des salles, avec des logements, des bureaux, des restaurants, des commerces et des espaces publics. Les salles ​seraient conçues pour fonctionner toute l'année, en accueillant des concerts et d'autres événements en plus du basket.

L'échelle et le montage financier de chaque projet dépendront de ⁠l'économie locale, des partenaires et des opportunités de développement. La NBA s'attend à ce que les engagements de capitaux atteignent à terme plus de 10 milliards d'euros, à mesure que d'autres investisseurs rejoindront le groupe.

La NBA indique qu'elle va poursuivre les discussions avec les investisseurs, promoteurs et clubs intéressés tout en finalisant le projet.

(Reportage de Rory ​Carroll, version française Vincent Daheron)