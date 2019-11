Basket : l'Europe s'éloigne pour Nanterre

Nanterre disputait ce mardi contre Istanbul la 7e journée de poule d'Eurocoupe. The game is over as Darussafaka Tekfen Istanbul defeats @Nanterre92 by 14 points! #7DAYSEuroCup pic.twitter.com/x35xLR2CkJ-- 7DAYS EuroCup (@EuroCup) November 12, 2019 Ce qu'il faut retenirDécidément Nanterre n'y arrive pas en ce début de saison. Malgré une belle réaction en fin de match, les joueurs de Pascal Donnadieu, privé d'Isaïa Cordinier (mollet), se sont inclinés (68-82), ce mardi soir, devant les Turcs de Darussafaka Istanbul lors de la 7e journée de poule de l'Eurocoupe. Un revers, le 3e de suite dans la compétition et le 5e en 7 matchs, qui réduit un peu plus leurs chances de qualification pour la suite de l'épreuve. A 3 journées du verdict, Nanterre doit en effet réaliser un sans-faute et attendre des faux-pas de ses adversaires directs. Sous les yeux de Fred Fauthoux, coach de Boulogne-Levallois, venu superviser Nanterre avant le derby francilien dimanche, les Nanterriens, sans rythme, sont rapidement relégués à 14 longueurs (20-34, 14e). Pascal Donnadieu fait tourner son effectif, le jeune Victor Wembanyama - et ses 2,18 m - et la nouvelle recrue Mehdy Ngouama entrent en jeu, mais rien n'y fait. En face Doron Lamb, passé par Nanterre en 2016, se rappelle aux bons souvenirs des supporters. Mais alors qu'on les pense définitivement hors jeu, les partenaires de Jean-Marc Pansa, auteur d'un excellent passage avant la pause, relancent le suspense. Ils grappillent leur retard et prennent même les commandes au début du dernier acte (63-61, 34e). Une révolte finalement vaine. There will be no stopping @johnny_tall as he attacks the rim with a vengeance! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/xHzptyuoQT-- 7DAYS EuroCup (@EuroCup) November 12, 2019 Le joueur : Mehdy NgouamaPlus vite, plus haut, plus fort. L'écart était trop important pour Mehdy Ngouama. La dernière recrue nanterrienne, qui jouait encore à Souffelweyersheim en Pro B il ...