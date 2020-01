Basket : Kobe Bryant, légende de la NBA, est mort dans un accident d'hélicoptère

Quintuple champion NBA, il était, jusqu'à ce samedi, le troisième meilleur marqueur de l'histoire de la ligue américaine. Kobe Bryant est décédé dans un accident d'hélicoptère en Californie, au sud-ouest des Etats-Unis, révèle le site américain TMZ ce dimanche. Plusieurs médias américains, dont ESPN et ABC7, ont depuis confirmé l'information.Les autorités locales ont pour l'heure fait état de la mort de cinq personnes dans un crash à Calabasas, près de Los Angeles, sans corroborer la présence du basketteur retraité depuis 2016. Le message, qui indique que des investigations sont en cours, est accompagné de photos de nombreux véhicules de pompiers en intervention et d'un nuage de fumée au creux d'une vallée. #Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE-- LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020 Selon TMZ, l'arrière mythique des Lakers de Los Angeles, où il a évolué 20 saisons, voyageait avec plusieurs personnes au sein de son hélicoptère privé quand un feu se serait déclaré. Personne n'aurait survécu à bord. TMZ affirme que l'une des filles du basketteur, Gianna Maria Onorée, âgée de 13 ans, était à bord et a également péri dans l'accident.Double champion olympique avec l'équipe des États-Unis (2008 et 2012), désigné joueur des années 2000 par la NBA, Kobe Bryant était considéré, à 41 ans, comme un des plus grands sportifs des dernières décennies.« Légende »Samedi, il avait reçu un hommage appuyé de l'actuelle star des Lakers, LeBron James, qui venait de le dépasser au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire avec 33 655 points inscrits au cours de sa carrière. « Kobe est une légende. Être comparé aux plus grands, cela signifie beaucoup pour moi », avait soufflé « LBJ ».Fair-play, Kobe Bryant avait envoyé sur Twitter ...