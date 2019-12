Basket : de Loft Story à Levallois, le parcours de touche-à-tout de Félicien Taris

Le grand public a fait sa connaissance en 2002 lors de la deuxième édition de Loft Story. Personnage truculent, « amuseur public » comme il se définit lui-même, avec un accent et un débit mitraillette qui sentent bon le terroir du Sud-Ouest, Félicien Taris était devenu le chouchou du public. On le retrouve dix-sept ans plus tard avec le maillot du club de basket de Levallois (N3) sur le dos un soir de novembre. De retour d'une blessure, il trépigne sur le banc avant d'entrer en scène. Malgré ses 41 printemps - « j'ai un souci avec l'âge, je n'ai pas le même que sur ma carte d'identité. Je vis comme un mec de 30 balais » -, il finira le match avec 10 points, 2 passes et 2 rebonds en 8 minutes. La patience n'est pas un trait de caractère chez les Gascons.Entre ces deux époques, celui qui affirme « ne pas être fait pour travailler » n'a pourtant pas chômé. En 2002, à la sortie du « Loft », « Félou » signe le tube de l'été avec la cultissime « Cum-cum mania », numéro un du top 50 et vendu à 750 000 exemplaires. Une chanson écrite avec des potes de la pena qu'il préside dans sa Chalosse natale. Au total, il vendra plus d'un million de disques de ces chansons festives. « Je ne suis pas chanteur mais vendeur de disques », dit-il. Sa vie bascule. Ce petit-fils de métayers, fils d'agriculteurs et de producteurs de foie gras, « fêtard » « avec un drôle de prénom » devient un personnage public. Et une célébrité dans les Landes. « À l'époque j'avais pris l'abonnement pour pouvoir suivre cette émission (Loft Story) 24 h/24, se souvient Frédéric Fauthoux, l'ancien capitaine de Pau devenu le coach des Metropolitans 92. Dès la fin des entraînements de Pau-Orthez, on allait chez moi avec Boris (Diaw) pour le regarder à la télé. On le connaissait un peu parce qu'on se croisait dans les fêtes et qu'il jouait au basket contre mes potes d'Horsarrieu. Il avait déjà une sacrée ...