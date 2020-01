Basket : Dallas Moore, l'Américain préféré des Albanais

Absent ! Lors de la reprise des entraînements à Nanterre cet été, Dallas Moore avait manqué à l'appel. Mais l'arrière américain avait une bonne excuse pour justifier son absence. À l'instar du coach Pascal Donnadieu, du kiné Nicolas Barth - médaillés de bronze avec la France -, et du pivot sénégalais Youssou Ndoye qui disputaient le Mondial en Chine, Moore était lui aussi appelé à défendre les couleurs nationales. Mais pas sous la tunique américaine. Lui participait aux matchs de préqualification pour l'Euro 2021 avec le maillot de... l'Albanie. Un pays où le Floridien, né à Saint-Petersburg il y a 25 ans, n'avait jamais mis les pieds avant l'été 2018.« Lors de ma première saison en Europe (NDLR : il jouait en Italie à Pesaro lors de la saison 2017-2018), mon coach était albanais et il m'a demandé si cela m'intéressait de jouer pour son pays, explique Moore. Je ne savais pas vraiment quoi en penser. J'en ai parlé à mon agent qui m'a dit que cela pouvait être une bonne idée. Cela pouvait m'ouvrir l'accès à plus d'équipes en Europe et ça me permettait de jouer pour une équipe nationale. C'est une fierté. J'ai juste rempli des documents et j'ai obtenu le passeport... » Voir cette publication sur Instagram Les Splash Brothers de Nanterre 92 auront fait de sacrés dégâts aux défenses adverses cette saison en Eurocup ... #WeAreJSF #Eurocup Une publication partagée par Nanterre 92 (@nanterre_92basket) le 18 Déc. 2019 à 1:52 PST Ce passeport européen lui permet d'avoir le statut de communautaire, libérant ainsi la place à un autre joueur américain dont le nombre est limité à quatre par équipes. Quand Dallas a parlé de sa décision à sa famille, sa maman, Daniele, n'a, elle, pas caché sa « surprise » et son « inquiétude » de voir son fiston, aîné de deux garçons, jouer dans un obscur pays du vieux continent. « C'est normal, c'est dans la ...