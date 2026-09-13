Basket/Coupe du monde-Les Bleues battues en finale par les USA

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L'équipe de France féminine de basket s'est inclinée dimanche en finale de la Coupe du monde face aux États-Unis (97-79), victorieuses de leur cinquième titre consécutif, et a conclu la compétition avec l'argent, le meilleur résultat de son histoire après l'unique médaille de bronze obtenue en 1953.

Deux ans après leur cruelle défaite d'un point en finale des Jeux olympiques de Paris 2024 (67-66), les Françaises n'ont pas démérité face aux Américaines, lauréates de leur 12e titre mondial et toujours invaincues en grande compétition depuis 2006, avant de sombrer après la pause.

Les Bleues ont dominé en première période, comptant jusqu'à 14 unités d'avance en début de deuxième quart-temps grâce à leur défense et leur adresse (31-17), symbolisée par leur capitaine Gabby Williams (20 points, dont 16 en première période). Mais les États-Unis sont revenus progressivement afin d'atteindre la mi-temps avec seulement deux points de retard (45-43).

Le troisième quart-temps a ensuite été fatal aux joueuses de Jean-Aimé Toupane, qui ont encaissé un 30 à 12 au retour des vestiaires. Menées de 16 points à l'entame des dix dernières minutes (57-73), le défi était trop grand pour les Tricolores puisque l'écart a même atteint 27 unités à six minutes du buzzer final (86-59).

Un an après leur décevante quatrième place à l'Euro, soit leur pire résultat continental depuis 2007, les Bleues ont toutefois réalisé un parcours presque parfait, à deux ans des Jeux olympiques de Los Angeles.

Portées par leur huit joueuses (sur 12) de WNBA, la ligue nord-américaine, elles ont conclu invaincues le premier tour, écartant facilement la Hongrie (99-53), la Corée du Sud (95-69) et le Nigeria (111-56).

Dans la phase à élimination directe, l'équipe de France avait ensuite battu la Chine en quarts de finale (90-61) pour briser son plafond de verre des six dernières éditions avant d'écarter samedi l'Allemagne (86-64), qui évoluait pourtant à domicile, à Berlin.

(Rédigé par Vincent Daheron)