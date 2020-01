Basket : comment David Stern a réinventé la NBA

Le 24 janvier prochain, dans un AccorHotels Arena comble, les Milwaukee Bucks affronteront les Charlotte Hornets pour le premier match NBA de saison régulière en France. Cet événement se déroulera grâce aux efforts de David Stern, l'ancien patron (« commissioner » en anglais) du championnat de basket-ball nord-américain entre 1984 et 2014, décédé ce mercredi à l'âge de 77 ans des suites d'une hémorragie cérébrale.Ce New-Yorkais a complètement révolutionné la NBA durant son règne pour la transformer en une marque mondiale. Au moment de son arrivée, celle-ci était en déficit et également marquée par des problèmes de drogue et de racisme. Outre Atlantique, le base-ball et le foot américain remportaient les suffrages. Et les fans se détournaient des parquets et de leur écran de télévision.Quand Stern prend en main la NBA, le chantier est donc colossal. En trente ans, il va parvenir non seulement à redresser son image dans le sillage de joueurs vedettes comme Larry Bird, Michael Jordan, Magic Johnson, Shaquille O'Neal ou Kobe Bryant. Mais il va aussi transformer la Ligue en une formidable machine à cash dont la bonne santé financière inspire désormais les Championnats du monde entier.«Sans lui, la NBA ne serait pas ce qu'elle est»« David a fait de la NBA une des ligues les plus populaires du monde avec ses idées révolutionnaires. Il a fait des finales NBA des matchs regardés en direct à la télévision et non plus en différé, a écrit sur Twitter l'ancien meneur des Lakers de Los Angeles Magic Johnson. Il a tellement fait l'histoire. Quand j'ai annoncé en 1991 que j'avais contracté le HIV (NDLR : le virus du sida), les gens pensaient qu'ils auraient le sida en me serrant la main. Quand David m'a permis de jouer le All-Star Game en 1992 puis de participer aux JO de Barcelone avec la Dream Team, on a pu changer le monde. » David Stern was such a history maker. When I announced in 1991 I had HIV, people ...