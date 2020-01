Basket : avec Batum et Bowen, la parenthèse NBA de jeunes franciliens

Adossés au mur d'escalade de la petite salle d'entraînement, située dans les sous-sols du palais des sports Marcel-Cerdan de Levallois-Perret, les parents présents filment la scène avec leurs téléphones portables. Impossible de ne pas immortaliser le moment. Face à la centaine de jeunes joueurs des clubs de basket de Levallois et de Boulogne se dresse le double mètre de Bruce Bowen, ex-star de la NBA, venu leur glisser de précieux conseils.« Il faut croire en vous, en vos rêves, leur assure l'intéressé du haut de ses 48 ans et ses 3 titres NBA obtenus avec les Spurs de San Antonio aux côtés de Tony Parker (2003, 2005 et 2007). Peu importe que vous jouiez à Levallois, Boulogne ou en NBA, il faut toujours tout donner pour ne pas rentrer chez soi la tête basse et avec des regrets. »Des étoiles plein les yeux devant BatumLe message de Bowen a été le point final d'un après-midi mémorable pour ces jeunes franciliens âgés de 11 à 15 ans. Tout a commencé par l'entraînement des joueurs des Charlottes Hornets au palais des sports Marcel-Cerdan, l'antre habituel des joueurs des Metropolitans. « D'ordinaire, on les voit seulement sur les écrans de télé ou des téléphones, confie Kylian, 13 ans, à Levallois depuis 7 ans. Depuis qu'on m'a dit, dimanche, que je les verrai en vrai je ne pensais qu'à ce moment. Je ne suis pas déçu. C'est incroyable, ils sont tellement faciles dans tout ce qu'ils font. » « Ils ne ratent rien, que ce soit des dunks ou des tirs à 3 points, c'est impressionnant, confirme Gaël, 14 ans, grand sourire. Ils sont plus grands que ce que j'imaginais, ils dégagent une aura. » Nicolas Batum, l'ailier fort des Charlotte Hornets, à l'entraînement à Levallois-Perret./LP/Philippe de Poulpiquet Après avoir assisté, dans un silence religieux, au début de l'entraînement des Hornets de Nicolas Batum, les basketteurs en herbe ont laissé les stars se préparer pour le match qui les ...