Basket : Antetokounmpo, dernier MVP de la saison NBA, va faire chavirer Bercy

Si vous avez visité Athènes il y a une dizaine d'années, vous avez peut-être croisé Giannis Antetokounmpo. Celui qui est aujourd'hui la star incontestée de la NBA, la puissante ligue de basket américain qui organise ce vendredi son premier match officiel à Paris, arpentait les rues de la cité de Périclès pour vendre aux touristes des objets à la sauvette. Enfant de parents nigérians émigrés clandestinement, le joueur qui évolue aujourd'hui aux Bucks de Milwaukee, une ville sans charme du nord-est des Etats-Unis, n'avait alors pour seul papier que son certificat de naissance annonçant qu'il a vu le jour le 6 décembre 1994 à Zografou dans la banlieue de la capitale grecque.Le meilleur joueur de la saison 2019 a découvert le basket sur un terrain défraîchi situé au bout de sa rue loin des paillettes des parquets de la NBA qu'il foule actuellement. Aujourd'hui, ce même terrain affiche l'image d'un grand équipementier américain au logo en forme de virgule et qui signifie « victoire » en grec.Un père footballeur, une mère sauteuse en hauteurIl s'est surtout transformé en lieu de culte pour les Athéniens. Un statut que ne laissait pas présager les premiers pas dans la vie du jeune Giannis, dont le véritable nom de famille -- Adetokunbo -- a été modifié par l'officier d'état civil grec lors de la transcription du cyrillique à l'alphabet latin. « Mes parents sont entrés illégalement en Grèce. Ils pouvaient se faire expulser à tout moment, raconte le taulier de l'équipe leader de la conférence Est. Je pouvais me réveiller un matin et ne plus les trouver après une descente de police. C'était une menace quotidienne. » The stepback for 10K.@harleydavidson null #FearTheDeer pic.twitter.com/j5zLrDVmK7-- Milwaukee Bucks (@Bucks) January 21, 2020 Son père footballeur et sa mère spécialiste de saut en hauteur ont quitté le Nigeria au début des années 90. Arrivés au pied de l'Acropole, ils ...