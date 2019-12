Basket, All Star Game : Michael Stockton, meneur de Cholet et fils de John, légende NBA

Ouvrez vos yeux et regardez bien votre voisin : c'est peut-être une des plus grandes étoiles de la NBA. Ce dimanche après-midi à l'AccorHotels Arena, la superstar du All Star Game du basket français, réunissant les meilleurs Français de la Jeep Élite face aux meilleurs étrangers, ne sera pas sur le parquet.Il sera, l'air de rien, timide et anonyme en tribune, bien caché dans la foule des 15 917 spectateurs attendus afin de soutenir son fils Michael engagé dans le concours des meneurs. Discret jusqu'à l'excès, il entrera au milieu de la foule, refusera toute sollicitation et repartira comme il est venu.« Il », c'est John Stockton, une légende de ce jeu. L'homme est une icône de la NBA des années 1980 et 90. L'ancien magicien des Utah Jazz, l'actuelle franchise de Rudy Gobert, est l'auteur du plus grand nombre de passes décisives (15 806 !) de l'histoire de la NBA. Il fut le meneur de jeu de la Dream Team de 1992 avec Michael Jordan avant de remporter une nouvelle médaille d'or olympique en 1996 à défaut d'une seule bague de champion NBA. John Stockton et Karl Malone, deux légendes de la Dream Team de 1992./DR Son fils Michael, âgé de 30 ans, joue depuis le début de la saison à Cholet. « C'est un joueur d'équipe et un leader. Au-delà de son grand QI basket, son intelligence de jeu, il a une influence exceptionnelle sur les autres. Il montre l'exemple. Il n'est pas le fils de son père pour rien... mais je ne l'ai pas recruté pour ça, pour son nom, mais parce que c'est un bon joueur » insiste son entraîneur dans les Mauges, Erman Kunter. VIDÉO. Son père avec la Dream Team en 1992 Deuxième d'une fratrie de quatre garçons et deux filles, non-drafté par la NBA en 2011, Michael Stockton a un air de ressemblance avec son glorieux paternel. Discret lui aussi, il rechigne parfois à parler de son ascendance. Par respect et pour ne pas se mettre en valeur : « Ce n'est pas que je n'aime pas ...