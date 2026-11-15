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Bas salaires : les revalorisations annoncées coûteront plus d'un milliard d'euros aux finances publiques, dit Amiel
information fournie par AFP 15/11/2026 à 10:41

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Le ministre des Comptes publics David Amiel, à l'Assemblée nationale à Paris, le 4 novembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le ministre des Comptes publics David Amiel, à l'Assemblée nationale à Paris, le 4 novembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La revalorisation du Smic et celle des bas salaires des fonctionnaires, annoncées cette semaine par le gouvernement, coûtera "un peu plus d'un milliard d'euros" aux finances publiques, a déclaré dimanche le ministre des Comptes publics, David Amiel.

"Ce qui a été annoncé cette semaine, entre lundi et vendredi, a un coût pour les finances publiques d'un peu plus d'un milliard d'euros (...) principalement en raison du coût pour la fonction publique, mais aussi parce que quand on augmente le Smic, cela a un effet sur un certain nombre d'autres dépenses", a-t-il affirmé dans une interview sur France Info.

"C'est évidemment un coût important dans la période que nous traversons, mais un coût évidemment nécessaire pour faire face à l'urgence sociale", a-t-il ajouté.

Confronté à des mobilisations sociales majeures depuis plusieurs semaines, le gouvernement a annoncé lundi une hausse du salaire minimum au 1er décembre, porté à 1.502 euros net environ, soit une augmentation mensuelle d'environ 24 euros.

Or, une hausse du Smic contraint l'Etat à augmenter la compensation, appelée indemnité différentielle, qu'il verse aux agents dont le revenu est moins important que ce seuil car la loi interdit de rémunérer en deçà du salaire minimum légal.

Par ailleurs, la hausse du Smic a un effet pour les finances publiques en raison des allègements de cotisations sociales sur les bas salaires, que l'Etat pratique de longue date, car c'est l'Etat qui compense le manque à gagner pour la Sécurité sociale.

Concernant la fonction publique, le gouvernement a annoncé vendredi une revalorisation des plus bas salaires, qui devrait concerner "1,35 million" d'agents de la fonction publique, comme l'a rappelé dimanche David Amiel. En moyenne, les hausses de salaires devraient être de "350 euros brut" sur l'année, a-t-il dit.

Cette hausse "précède les négociations puisque nous avons aussi proposé aux organisations syndicales de la fonction publique, au lendemain des élections professionnelles qui se tiendront début décembre, d'avoir avec eux une véritable discussion de moyen terme sur la refonte des grilles de la fonction publique", a ajouté David Amiel.

Considérant que ces annonces "ne répondent pas à l'urgence", l'intersyndicale de la fonction publique a appelé à une journée de mobilisations et de grève le 17 novembre.

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2 commentaires

  • 11:04

    Le déficit de l'année, est-il toujours prévu proche de 150 milliards ? Ces nouveaux emprunts seront à des taux de plus en plus hauts, 5 peut être 6 %.
    Nous sommes dans un bus qui avance dans une étroite impasse, la barricade est plus proche que vous ne pensez.

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