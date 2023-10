Bas Dost victime d'un malaise, le match entre Alkmaar et Nimègue interrompu

Alors que le match entre Alkmaar et Nimègue dans le championnat néerlandais était proche d’arriver à son terme ce dimanche après-midi, l’attaquant Bas Dost, 34 ans, s’est écroulé tout seul sur le terrain, visiblement victime d’un malaise. Les joueurs ont mis quelques secondes à s’en rendre compte, l’arbitre aussi, puis celui-ci a finalement sifflé afin d’arrêter le jeu. Rapidement, les acteurs se sont rendus compte de la gravité de la chose, voyant le Néerlandais convulser au sol, et se sont disposés tous autour de lui pour que les caméras et les spectateurs n’aient pas à voir la scène.

Drama at the @AZAlkmaar @necnijmegen match in The Netherlands – NEC’s Bas Dost collapses towards the end of the match. Players from both sides create a human shield before Dost regains consciousness and is stretchered off. Solidarity from both sets of players and fans. pic.twitter.com/ApF57410FC…

AL pour SOFOOT.com