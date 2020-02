Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barty tombe en demi-finale, Sabalenka assure Reuters • 28/02/2020 à 19:31









Barty tombe en demi-finale, Sabalenka assure par Victor Gatinel (iDalgo) Favorite du tournoi de Doha, Ashleigh Barty s'est inclinée en demi-finale face à Petra Kvitova en 3 manches 6-4, 2-6, 6-4). La Tchèque prend les devants à l'issue du premier set malgré deux jeux de services abandonnés en début de partie. Dans le 2e acte, Barty retrouve ses sensations et agresse son adversaire pour revenir au score. La différence va se faire dans le 3e set où la numéro 11 mondiale impose de nouveau sa cadence de frappe et pousse l'Australienne à la faute. Tenante du titre au Qatar, Kvitova tentera demain de défendre sa couronne face à Aryana Sabalenka. La Biélorusse a validé cet après-midi son ticket pour la finale en venant à bout de Svetlana Kuznetsova (6-4, 6-3). Dans un début de match marqué par les erreurs individuelles, les deux joueuses ne parviennent pas à concrétiser leurs jeux de services. En fin de première manche Sabalenka trouve son rythme de croisière et creuse l'écart. Le break obtenu dès l'entame du second set lui ouvre alors les portes de sa première finale de la saison.

