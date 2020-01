Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barty et Kvitova dans la douleur, Wang s'arrête là Reuters • 26/01/2020 à 12:17









Barty et Kvitova dans la douleur, Wang s'arrête là par Samuel Martin (iDalgo) Elle est la favorite sur ses terres, Ashleigh Barty sera bien présente pour les quarts de finale de l'Open d'Australie. Mais elle a dû batailler pour venir à bout de l'Américaine Alison Riske (6-3, 1-6, 6-4). Au tour suivant, elle pourra une nouvelle fois compter sur le soutien du public, elle sera opposée à la Tchèque Petra Kvitova. La tête de série numéro 8 s'est qualifiée aux dépens de Sakkari (6-7[4], 6-3, 6-2) qui a livré une belle bataille. En revanche, après avoir éliminée Serena Williams au tour précédent, l'aventure s'arrête en 8e de finale pour Wang, battue sèchement par la surprenante Ons Jabeur (7-6[4], 6-1) en 1h17. La Tunisienne participera aux premiers quarts dans un Grand Chelem de sa carrière face à Kenin, tombeuse de Coco Gauff (6-7[5], 6-3, 6-0).

