Barty et Kenin dans le dernier carré par Victor Gatinel (iDalgo) Devant son public la numéro 1 mondiale a fait le nécessaire pour atteindre les demi-finales de l'Open d'Australie. Ashleigh Barty a dominé Petra Kvitova 7-6[6], 6-2. La Tchèque, malgré des difficultés au service (6 doubles fautes, 56% de premières balles), pousse son adversaire jusqu'au tie-break dans la première manche. Elle s'offre même l'occasion de prendre les devants dans le jeu décisif mais l'Australienne inverse la tendance avec l'appui des supporters du Melbourne Park. La 2e manche est à sens unique, Barty réalise le double break d'entrée et conclut sur sa première balle de match. Elle retrouvera Sofia Kenin au prochain tour pour une place en finale. L'Américaine s'est qualifiée aux dépens de Ons Jabeur (6-4, 6-4). Sans prendre de risque dans le jeu, elle a laissé les initiatives à la 78e joueuse au classement WTA. Malheureusement celle-ci, souvent à la limite, a commis trop de fautes directes (36) pour s'offrir la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière. Barty et Kenin se défieront dans la nuit de mercredi à jeudi.

