Bartomeu au Barça, moins qu'un club

Dans la soirée de mardi, les médias espagnols ont annoncé la nouvelle que l'immense majorité des socios du FC Barcelone attendaient : Josep Bartomeu a présenté sa démission de la présidence d'un club qu'il dirigeait depuis plus de six ans. La fin d'un très, très long calvaire pour le Barça.

Chute libre

Personnage de la Commedia dell'arte parfois utilisé sous la forme d'une marionnette, Polichinelle s'adresse à ses interlocuteurs sous le prisme du mensonge et de la cruauté. De son côté, Josep Maria Bartomeu ne s'est jamais lancé dans la pratique de l'art dramatique mais ce rôle lui irait probablement à merveille. Lundi soir, le président du Barça semblait catégorique face aux médias à sa sortie du conseil d'administration en compagnie du porte-parole du club, Josep Vives. À la question de savoir s'il pensait à une éventuelle démission après tout ce qu'il s'était passé jusqu'à présent, Bartomeu l'affirme : "" Seulement voilà : depuis hier soir, Bartomeu n'est plus le président du Barça. Mieux encore : l'intéressé a présenté sa démission, comme si le mensonge et la cruauté s'étaient retournés contre cette simple marionnette.Six ans et neuf mois après son arrivée au poste suprême, il est enfin temps de lâcher prise. Aussi tenace que borné, Bartomeu s'est résigné à partir de la même manière que son prédécesseur Sandro Rosell, impliqué dans des irrégularités financières liées au transfert de Neymar. Mais dans les faits, Bartomeu compte bien trop de casseroles durant son mandat initié le 23 janvier 2014 pour partir le vent en poupe. Pourtant, les premières impressions sont rayonnantes : le chef d'entreprise apparaît comblé au moment de profiter de l'association explosive entre Leo Messi, Neymar et Luis Suárez, ponctuée par un triplé C1-Liga-Coupe du Roi dès la première année. La suite ? Une lente régression à l'image d'un effectif exceptionnel mais évaporé au fur et à mesure du temps, sans connaître de renouvellement qualitatif. Xavi en 2015, Dani Alves en 2016, Neymar en 2017, Iniesta en 2018... Autant de stars qui n'obtiennent toujours pas de successeurs dignes de ce nom à l'heure actuelle. En parallèle,