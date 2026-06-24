Barthez dans le staff de Zidane en équipe de France ?

Barthez dans le staff de Zidane en équipe de France ?

Alerte nostalgie ! En plus du Mondial 2026 outre-Atlantique, la FFF se doit de préparer le futur. Pour remplacer Didier Deschamps à la tête des Bleus, la France entière rêve de voir Zinédine Zidane. Qui d’autre que lui, après tout ? L’annonce de sa nomination n’est plus qu’une question de jours (ou de semaines selon le parcours de la bande de DD).

Une récente expérience à Toulouse

L’ancien numéro 10 de l’équipe de France doit également préparer le terrain et penser à la composition de son staff. Selon les informations de L’Équipe , il compte « tourner la page » après le long règne de son ancien coéquipier . Zizou ne souhaite pas pour autant rompre avec France 98 puisqu’il aimerait nommer Fabien Barthez au poste d’entraîneur des gardiens en lieu et place de Franck Raviot.…

EL pour SOFOOT.com