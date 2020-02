Barry Hulshoff, défenseur mythique de l'Ajax, est décédé

L'immense stoppeur de l'Ajax des années 1970 a rejoint au ciel ses anciens potes ajacides Cruyff, Keizer et Gerrie Mühren. Il avait 73 ans. Hommage à l'un des plus grands centraux de l'histoire du foot...

Barry "Bonzo" Hulshoff

Taille XXL et QI football élevé

D'une moue grimaçante, Barry se remémorait ses souvenirs de l'âge d'or du grand Ajax des: "" Golgoth aux épaules de paquebot, chevelure hirsute, épaisse barbe noire de flibustier, mâchoire de squale, il avait tout du cinquième Led Zeppelin, comme George Best était le cinquième Beatles. Dans le genre John Bonham (dit "Bonzo"), bien sûr, l'enclumeur derrière ses fûts qui posait les beats surpuissants derrière la diva Robert Plant et le virtuose Jimmy Page. Barry Hulshoff, lui, tenait la baraque derrière les artistes Cruyff, Keizer et Mühren... Numéro 13 sur le dos pour signer votre malheur, maillot sorti du short, chaussettes baissées sans protège-tibias, il s'était créé un profil deen personnifiant le côté docker castagneur du grand Ajax. Avec Arie Haan, Ruud Krol ou Neeskens, il symbolisait la face brute de l'équipe de légende trop souvent caricaturée comme club "romantique". Tout faux ! Si Rinus Michels, coach de l'Ajax 1965-1971, raffolait des techniciens talentueux, il avait d'abord bâti son Football Total sur une base défensive sans faille. Déçu par son capitaine Frits Soetekouw qu'il vira du jour au lendemain, Michels planta à la place un roc de 21 ans vers 1966 au milieu de sa défense à quatre, le stoppeur Barry Hulshoff, antithèse du défenseur à l'ancienne qui balance devant et casse derrière. Il blinda sa charnière en lui adjoignant le grand libéro yougoslave Velibor Vasovi?, et c'était parti pour la gloire ! Hulshoff assura la continuité à son poste jusqu'aux années 1970, faisant ensuite la paire avec le génial libéro allemand Horst Blankenburg.Si Rinus Michels avait misé sur Barry, c'est qu'il respirait l'Ajax, ayant été formé dans les équipes de jeunes sous la direction de l'éducateur Jany van der Veen. L'adolescent avait été très tôt subjugué par Johan Cruyff et il s'était soumis dès le départ à son leadership évident : ""Toi, tu aurais dû te positionner là-bas Lire la suite de l'article sur SoFoot.com