Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barrère passe le premier tour à Montpellier Reuters • 03/02/2020 à 23:58









Barrère passe le premier tour à Montpellier par Matthieu Cointe (iDalgo) Grégoire Barrère est en 8es de finale de l'Open Sud de France. Le Français a éliminé Joao Sousa en deux sets au premier tour, 6-2, 7-6(6). Pourtant moins bien classé que le Portugais à l'ATP, Barrère a dominé la première manche en ne concédant aucune balle de break. Dans la seconde partie du match, le Francilien a sauvé quatre balles de sets au tie-break avant de renverser son adversaire. Il rejoint Grigor Dimitrov au prochain tour, tête de série numéro 4 du tournoi. Nicolas Mahut et Elliot Benchetrit n'ont pas réussi à passer l'étape des qualifications du tournoi de Montpellier, respectivement défaits par Ruusuvuori et Dzumhur. Dans les autres rencontres du premier tour, Pospisil a éliminé Bedene et Carreno-Busta s'est fait surprendre par Gombos.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.