Barrage sur le Nil : un compromis esquissé entre les parties

Timides avancées dans les négociations sur le barrage de la Renaissance. Après plus de deux mois de tractations plus ou moins fructueuses, les ministres des Affaires étrangères et de l'Eau de l'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan, réunis ces trois derniers jours à Washington, « ont constaté les progrès réalisés », peut-on lire dans un communiqué commun. La médiation s'est également faite en présence du secrétaire américain au Trésor et du président de la Banque mondiale, observateurs du processus.Selon le texte, le remplissage aura lieu « par étapes » de manière « coopérative », essentiellement pendant la saison des pluies de juillet-août, voire jusqu'en septembre si les conditions sont réunies. Cette phase cruciale prendra en compte « les conditions hydrologiques » et « l'impact sur les réservoirs en aval ». La première phase de ce remplissage permettra de commencer la production d'électricité, mais des mesures seront prises pour « atténuer » les inconvénients pour l'Égypte et le Soudan « en cas de forte sécheresse ».Le mécanisme pour les étapes suivantes du remplissage doit encore faire l'objet d'un accord qui parvienne à la quadrature du cercle : satisfaire les besoins éthiopiens en électricité sans affecter les deux autres pays pendant les périodes prolongées de sécheresse. Un fléau pour lequel les ministres sont convenus de la « responsabilité partagée » de leurs trois pays. Si la date...