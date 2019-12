Barrage sur le Nil : les négociations dans l'impasse ?

Toujours pas d'accord, mais des « progrès ». C'est la conclusion d'une rencontre entre des responsables égyptiens, soudanais et éthiopiens réunis samedi et dimanche à Khartoum dans le cadre des négociations autour du barrage sur le Nil. « Des points de dispute subsistent entre les trois pays », a fait savoir à la presse Yasser Abbas, le ministre soudanais de l'Irrigation, comme le « remplissage du réservoir » et « l'utilisation du barrage ». Des sujets de discorde qui sont au c?ur du conflit diplomatique entre l'Égypte et l'Éthiopie depuis 2012 et le début de la construction du grand barrage de la Renaissance (GERD).Le Caire ne lâche rienPrincipale crainte du Caire ? Une réduction du débit du Nil bleu due à la construction de la structure si le remplissage s'effectue trop rapidement. Selon les Nations unies, le fleuve fournit en effet 97 % des besoins en eau de l'Égypte, et ses rives abritent 95 % des quelque 100 millions d'habitants du pays. Le pays souffre en outre d'une crise de l'eau liée notamment à la surpopulation. De 35 millions en 1970, la population du pays est passée à environ 100 millions aujourd'hui. Des raisons qui, pour l'Égypte, justifient sa demande d'un « droit historique » sur le fleuve, garanti par une série de traités.Lire aussi Grands travaux ? Éthiopie : ce barrage pharaonique qui fâcheMais les revendications égyptiennes peinent à trouver un écho. Car les discussions entre l'Égypte,...