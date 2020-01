Baromètre : Macron et Philippe tiennent le choc

Y aurait-il un décalage entre les images et les paroles spectaculaires répercutées dans les médias d'infos en continu et la perception de l'action de l'exécutif par les Français? ? En tout cas, dans notre baromètre mensuel Ipsos-Le Point, le président et le Premier ministre enrayent la baisse de popularité qui les touchait depuis septembre. Emmanuel Macron, qui avait perdu 7 points depuis quatre mois, gagne même 1 point et Édouard Philippe, 2. Progression légère, mais pas indéniable dans le contexte actuel. Si pour chacun les opinions défavorables restent fortes, elles régressent ? de 3 points pour le président (64? %) et de 4 points pour le Premier ministre (62? %). A LIRE AUSSI https://www.lepoint.fr/editos-du-point/sophie-coignard/coignard-quelques-conseils-a-macron-pour-ne-pas-finir-comme-renzi-22-01-2020-2358934_2134.phpCertes, tous les deux sont en baisse chez les jeunes de moins de 35 ans?: ??6? % pour Macron, ??4? % pour Philippe. Mais ils sont en forte hausse chez les retraités?: +?5? % pour le premier, +?8? % pour le second. Et chez les plus de 70 ans, population naturellement sensible à l'atmosphère de « ?chaos urbain? », la hausse est spectaculaire?: +?9? % pour Macron, +?12? % pour Philippe. Les Français favorables à l'ordre soutiennent l'exécutif. Les sympathisants RN gratifient même le chef de l'État de 8 points de popularité en plus ? même s'ils ne sont que 13? %...