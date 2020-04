Emmanuel Macron et Édouard Philippe. © PHILIPPE WOJAZER / AFP

Dans la tempête Covid, l'exécutif garde le cap, selon notre baromètre Ipsos-Le Point. Alors que la difficulté à gérer cette situation inédite laisse, parfois, planer un parfum de tâtonnement, le chef de l'État et le chef du gouvernement se maintiennent. Avec 38 % d'opinions favorables, Emmanuel Macron affiche « un score qui reste satisfaisant », souligne Mathieu Gallard d'Ipsos. Et, avec 41 %, Édouard Philippe obtient son deuxième meilleur résultat depuis son entrée à Matignon.

Le capital de confiance engrangé dans notre sondage de mars par les deux hommes (+ 14 points pour Macron, + 13 pour Philippe) ne fond pas comme neige au soleil. Même s'il s'amenuise, surtout pour le président qui perd 6 points d'opinions favorables. Quand son Premier ministre ne diminue que... d'un petit point.

Alors que les rumeurs font état de tensions entre l'Élysée et Matignon, le Premier ministre résiste à la pression. D'habitude, sa courbe de confiance suivait celle du président, ce mois-ci, Édouard Philippe creuse l'écart, à son profit. C'est une première. Emmanuel Macron recule fortement (- 10 points à 31 %) chez les 35-59 ans, les plus actifs, quand Édouard Philippe ne perd que 4 points (33 %). Un effet d'une communication plus ajustée et concrète chez le chef du gouvernement, qui présente ce mardi

...