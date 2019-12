Alerte rouge? ! Comme on pouvait s'en douter, les grèves ont un impact direct sur la popularité des deux têtes de l'exécutif, telle qu'elle a été mesurée par Ipsos pour Le Point le week-end du 14-15 décembre. Le président de la République et le Premier ministre perdent chacun 4? % d'opinons favorables ? et 7 et 6? % depuis septembre ?, progressant d'autant chez ceux qui leur sont défavorables. La baisse est marquée autant chez les actifs que chez les retraités. Plus préoccupant, elle touche des populations qui sont, naturellement, proches de l'exécutif. La chute est forte chez les habitants d'Île-de-France, très touchés par les blocages de la RATP et de la SNCF?: - 15? % pour Emmanuel Macron (32? %) et - 14? % pour Édouard Philippe (32 ? %). Et cette décrue est importante chez les sondés qui ont les niveaux d'études les plus élevés?: chez les bac + 2 ou plus, le chef de l'État perd 12 points (31? %) et le chef du gouvernement, 11 points (31? %).Maintenant, nuançons? ! D'une part, cette décrue est moins forte qu'en décembre 2018?au moment de la crise des Gilets jaunes : Emmanuel Macron recueillait alors 20? % d'opinions favorables, contre 29? % aujourd'hui. D'autre part, les sympathisants LREM font bloc?: par rapport à novembre, Macron gagne 10? % chez ceux qui sont très favorables à son action (24? %) et Édouard Philippe, 13? % (23? %). Et les membres du gouvernement sont...