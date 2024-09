Barnier appelle à garder "l'esprit olympique" et à dépasser les clivages politiques

Le nouveau Premier ministre Michel Barnier, en visite au siège du SAMU de Paris à l'hôpital Necker, le 7 septembre 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le Premier ministre Michel Barnier a appelé dimanche à garder "l'esprit olympique" et à dépasser les clivages politiques, au moment où il s'efforce de former un gouvernement avec des personnalités venues de divers horizons.

"Quand les responsables politiques et le pays s'unissent, à tous les niveaux de l'action publique, et par-delà les clivages politiques, rien n'est impossible", a-t-il écrit sur X, au lendemain d'une ultime fête olympique sur les Champs-Elysées.

"C'est tous ensemble, en mettant de côté les sensibilités politiques, et en pensant seulement au bien commun, que ce rêve a été réalisé", a-t-il souligné. "Gardons l'esprit olympique !", a-t-il ajouté.

Dans son message, il a remercié les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la Défense Sébastien Lecornu, avec qui il s'est entretenu ce week-end à Matignon, ainsi que celle des Sport et des Jeux olympiques et paralympiques Amélie Oudéa-Castera.

"Avec l'ensemble du gouvernement, sous l'autorité du Président de la République et des Premiers ministres, ils ont su faire oublier toutes les critiques de ceux qui ne croyaient pas au succès", a assuré M. Barnier.

Soucieux de former un gouvernement qui obtienne le soutien le plus large possible dans une Assemblée où une majorité est difficile à atteindre, le Premier ministre a également salué le rôle joué par des élus qui ne faisaient pas partie du camp présidentiel, notamment Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, et Anne Hidalgo, la maire de Paris.

Il a également remercié les "équipes d'organisation", en particulier le président du comité d'organisation des JO, Tony Estanguet, "qui ont inventé et rendu possible ces Jeux qui nous ont rendus si fiers".