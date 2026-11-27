Marine Le Pen, candidate RN à la présidentielle, à gauche, et à droite le président du RN Jordan Bardella, le 27 novembre 2026, à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Face aux dernières révélations sur un possible informateur du RN au ministère de l'Intérieur et de nouveaux écrits antisémites attibués à Jordan Bardella, Marine Le Pen a contre-attaqué vendredi en promettant si elle est élue de mettre fin à "l'impunité totale" des journalistes, accusés de "violer le secret de l'enquête et de l'instruction".

Les affaires ont beau s'accumuler autour d'elle, la candidate à la présidentielle, favorite des sondages, ne se sent "cernée par rien du tout". À ses yeux, le problème vient des médias : "L'ensemble de vos journaux sont bourrés de recel du secret de l'enquête et de l'instruction", a-t-elle asséné lors d'une conférence de presse au siège du Rassemblement national.

Un évènement au départ consacré au programme du parti d'extrême droite pour les Outre-mer, mais lors duquel la quadruple candidate à l'Élysée n'a pu échapper aux questions embarrassantes sur d'autres sujets.

À commencer par les investigations sur des fuites à Beauvau au profit supposé du RN, qui ont conduit au remplacement du préfet Hugues Moutouh après une perquisition dans les locaux du parti.

Mais à ce stade "il n'y a aucune mise en cause du Rassemblement national dans le cadre des enquêtes qui ont cours", a affirmé Mme Le Pen, accusant ensuite la presse de "violer le droit" afin "de mettre en accusation des gens contre lesquels ne relève en réalité, pour l'instant, aucune charge sérieuse et concordantes et de salir leur réputation".

Si les journalistes ne sont pas soumis au secret professionnel visant notamment policiers et magistrats, la divulgation d'éléments peut donner lieu à des poursuites. Mais celles-ci restent rares, compte tenu de la valeur constitutionnelle de la liberté d'informer.

Ce qui ne satisfait pas la patronne du RN : "Ça n'est pas parce que vous bénéficiez d'une impunité totale que vous ne violez pas la loi", a-t-elle lancé aux journalistes présents devant elle, en n'hésitant pas à brandir la menace d'une répression accrue si elle accède au pouvoir.

"Méthodes proches de Staline"

Marine Le Pen, candidate RN à la présidentielle, à gauche, et à droite le président du RN Jordan Bardella, le 27 novembre 2026, à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

"Dans l'avenir, les médias ne pourront plus en toute impunité effectuer des recels de violation du secret de l'enquête et de l'instruction" et "je vais aggraver les peines qui existent", a-t-elle prévenu. Actuellement, le recel de violation du secret de l'instruction est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

Ce tour de vis épargnerait le secret des sources, qu'elle "ne remet pas en cause mais (qui) ne permettra pas de publier des éléments qui relèvent d'une violation de l'enquête et de l'instruction", a-t-elle insisté.

La virulence de la charge tranche avec la réponse expéditive sur un autre dossier sensible : celui des écrits antisémites dont Jordan Bardella nie toujours être l'auteur malgré les nouveaux éléments publiés jeudi par Le Monde et Mediapart.

À ceux qui se demandaient si la candidate à l'Elysée maintenait toujours sa confiance à son dauphin, et si elle le destinait toujours à Matignon en cas de victoire, Marine Le Pen s'est contenté de répondre "oui".

Le jeune président du RN s'est ensuite lancé à son tour dans une vindicte contre les médias en question et leurs "méthodes particulièrement malsaines, sur le plan de la déontologie et sur le plan humain".

"Vous pensez combattre le Rassemblement national en faisant cela. Vous êtes convaincus que le travail que vous menez va détruire ma carrière politique et va très certainement m'abîmer sur le plan social. Je pense que vous vous trompez", a-t-il asséné. "Au vu des méthodes que vous utilisez, ce n'est pas Jean Moulin que vous êtes, c'est plutôt des méthodes proches de Staline".

Pour autant, il n'y aura "pas de nouvelle plainte" en plus de celles déjà déposées contre Mediapart (diffamation, faux et usage de faux) car "il n'y a pas de nouveaux éléments", a-t-il minimisé. Son avocat a cependant dit envisager un "complément de plainte" pour élargir la procédure au Monde et à d'autres propos contestés.