Barcola malade au pire moment

Aïe, la tuile pour les Parisiens. Bradley Barcola ne devrait pas être à 100 % pour la Supercoupe d’Europe , mercredi face à Aston Villa à Salzbourg. Selon L’Équipe , l’international français a été malade ces derniers jours et n’a donc pas pu effectuer toutes les séances collectives depuis son retour à l’entraînement. Sa présence dans le groupe parisien reste envisagée, mais Luis Enrique ne devrait pas beaucoup l’utiliser face aux Villans .

Un premier contretemps alors que les derniers Mondialistes parisiens ont tous repris l’entraînement lundi. Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Fabián Ruiz devraient bien être de la partie pour tenter d’aller chercher le premier trophée de la saison, quatre jours avant le Trophée des champions face à Lens à Bollaert. Deux finales en cinq jours, histoire de se remettre tranquillement dans le bain.…

MJ pour SOFOOT.com